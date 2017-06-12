О компании

Бухгалтерская компания «ИНТЕК» появилась в 2003 году как совместный проект опытной к тому времени аудиторской компании «ИНТЕКаудит» и специалистов по автоматизации в области бухгалтерского учета. В то время аудиторские фирмы иногда вели бухгалтерский учёт сторонних компаний, но рассматривали эту работу как побочный источник дохода при основной деятельности. С клиентами по аутсорсингу бухгалтерии легко расставались при появлении возможности получить крупный проект по аудиторской проверке. Они вели работу по старинке, не используя современных технологий и в организации работ ничем не отличались от «приходящего бухгалтера».