Предоставляемые услуги

Компания Инкаунт специализируется на оказании широкого спектра услуг как для корпоративных клиентов так и для частных лиц. Профессионализм и ответственность ключевые преимущества нашей компании.

Бух. обслуживание ООО

Бухучет для ООО – специалисты в области бухгалтерии, права и налогообложения помогут вам оптимизировать расходы и снизить налоговое бремя.

Восстановление бух. учета

Восстановление бухгалтерского учета представляет собой приведение документооборота и бухгалтерии в компании в надлежащее состояние.

Аутсорсинг бухгалтерии

Стоимость работы удаленного персонала оказывается выгоднее, чем оплата труда штатных сотрудников. Нет необходимости в оплате взносов, бухгалтерия не уйдет в отпуск, не уволиться.

Бухгалтерские услуги на УСН

Услуги для ООО, ИП на упрощенке: квартальный отчет для УСН (6% и 15%), сопровождение и разовые консультации.

Сдача нулевого баланса

Сдача нулевой отчетности является обязанностью предприятий, независимо от формы собственности, если компания не ведет деятельность.

Налоговый аудит

Выполнение специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов.

Консультация по услугам

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.

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О компании

Бухгалтерская компания «ИНТЕК» появилась в 2003 году как совместный проект опытной к тому времени аудиторской компании «ИНТЕКаудит» и специалистов по автоматизации в области бухгалтерского учета. В то время аудиторские фирмы иногда вели бухгалтерский учёт сторонних компаний, но рассматривали эту работу как побочный источник дохода при основной деятельности. С клиентами по аутсорсингу бухгалтерии легко расставались при появлении возможности получить крупный проект по аудиторской проверке. Они вели работу по старинке, не используя современных технологий и в организации работ ничем не отличались от «приходящего бухгалтера».

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12 Июня 2017
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