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Бухгалтерские услугиБухгалтерская и аудиторская помощь вашему бизнесуЗаказать услугу Подробнее
Эффективное бухгалтерское обслуживание юридических лиц и ИП от 2500 руб./мес.
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Предоставляемые услуги
Компания Инкаунт специализируется на оказании широкого спектра услуг как для корпоративных клиентов так и для частных лиц. Профессионализм и ответственность ключевые преимущества нашей компании.
Бухучет для ООО – специалисты в области бухгалтерии, права и налогообложения помогут вам оптимизировать расходы и снизить налоговое бремя.
Восстановление бухгалтерского учета представляет собой приведение документооборота и бухгалтерии в компании в надлежащее состояние.
Стоимость работы удаленного персонала оказывается выгоднее, чем оплата труда штатных сотрудников. Нет необходимости в оплате взносов, бухгалтерия не уйдет в отпуск, не уволиться.
Услуги для ООО, ИП на упрощенке: квартальный отчет для УСН (6% и 15%), сопровождение и разовые консультации.
Сдача нулевой отчетности является обязанностью предприятий, независимо от формы собственности, если компания не ведет деятельность.
Выполнение специального аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов.
Консультация по услугам
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
О компании
Бухгалтерская компания «ИНТЕК» появилась в 2003 году как совместный проект опытной к тому времени аудиторской компании «ИНТЕКаудит» и специалистов по автоматизации в области бухгалтерского учета. В то время аудиторские фирмы иногда вели бухгалтерский учёт сторонних компаний, но рассматривали эту работу как побочный источник дохода при основной деятельности. С клиентами по аутсорсингу бухгалтерии легко расставались при появлении возможности получить крупный проект по аудиторской проверке. Они вели работу по старинке, не используя современных технологий и в организации работ ничем не отличались от «приходящего бухгалтера».Подробнее